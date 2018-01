Nigeria: Crise humanitaire liée aux afflux de réfugiés camerounais

A un peu plus d'un an de l'élection présidentielle prévue le 16 février 2019, les… Plus »

Et le responsable du Service de gestion et de management des urgences pour l'Etat de Cross River de poursuivre : « Nos équipes sont amenées à se déplacer en moto. Et lorsqu'il pleut, nous avons difficilement accès à eux. La situation se dégrade.

Plusieurs réfugiés ont dormi dans la forêt pendant plusieurs semaines. Certains racontent avoir vu leurs proches être victimes de violences, ils se sont donc sentis en danger, et c'est pourquoi ils ont fui. Ils sont partis les mains vides. Une femme enceinte a dû accoucher dans des conditions difficiles, sans aucune aide et son bébé est mort. »

Les services de secours de l'Etat de Cross River parlent d'au moins 33 000 réfugiés, disséminés dans des villages, hébergés dans des familles, dans la précarité la plus totale. Autorités locales et HCR attirent l'attention sur la nécessité de créer des camps pour héberger ces populations.

