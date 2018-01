Ile Maurice: Investissement - SBM Holdings renforce ses assises en Inde et en Afrique

Le groupe SBM est bien parti pour faire l'acquisition sélective des actifs et des passifs d'une nouvelle banque au Kenya et pour étendre les activités de sa filière bancaire en Inde grâce à une nouvelle licence de la Reserve Bank of India.

Objectif atteint pour SBM Holdings dans sa quête en vue de positionner sa filière bancaire, la SBM, comme une institution financière avec laquelle les investisseurs évoluant dans le couloir Asie-Afrique et Inde-Afrique devraient désormais compter.

La société vient d'obtenir une licence (Wholly Owned Subsidiary Licence) de la Reserve Bank of India, l'institution financière centrale de la Grande péninsule, pour la mise en opération en Inde d'une filiale lui appartenant en propre.

SBM Holdings, dont les valeurs sont cotées sur le marché principal de la Bourse de Maurice, en a d'ail- leurs fait état dans un communiqué publié sur son site le 11 janvier conséquemment aux exigences des règles de cotation.

L'octroi de cette licence se situe dans le cadre de la nouvelle politique d'ouverture de la Reserve Bank of India à l'égard des banques étrangères désirant opérer en Inde. Jusqu'ici, les banques étrangères ne pouvaient qu'ouvrir des branches dans la Grande péninsule. Mais en raison de problèmes susceptibles de se manifester à cause de la dépendance de ces branches locales de leur maison-mère respective, la Reserve Bank of India permet désormais aux banques étrangères de détenir en Inde même une entité entièrement et légalement indépendante de la maison-mère. Dans le cadre de cette nouvelle formule, l'entité basée en Inde peut disposer de son capital propre et procéder à la nomination de membres du conseil d'administration local. C'est une formule qui permet à l'organisme régulateur des banques d'exercer un meilleur contrôle sur les activités d'une entité indépendante, contrairement à ce qui se serait passé si l'entité locale dépendait de sa maisonmère basée à l'étranger.

La licence dont a bénéficié SBM Holdings est la toute première accordée à une banque étrangère. Du côté de cette institution on explique que l'acquisition de cette licence est en harmonie avec sa stratégie d'étendre ses activités en Inde.

Les objectifs du groupe derrière le projet de licence d'opération de la Reserve Bank of India sont évoqués dans son dernier rapport financier. «L'obtention de cette licence», est-il écrit, «va permettre au groupe de consolider son empreinte sur le marché indien. C'est une étape qui va nous permettre de servir notre clientèle d'une façon globale et non pas limitée à une opération spécifique. Ce qui devrait nous aider à optimiser le potentiel des réseaux de nos branches».

L'obtention de cette licence aura permis au groupe d'accélérer le processus en vue de se doter d'une plateforme informatique. Une délégation vient de rentrer d'une mission en Inde à cet effet. L'acquisition de ce nouvel outil de travail vise trois objectifs selon le rapport financier de SBM Holdings. Le premier consiste à accroître le nombre de ses clients - sociétés et petites et moyennes entreprises - et de consolider la présence du groupe dans les régions clés. Ensuite, cette plateforme devrait aider à repérer les opportunités d'affaires dans le secteur financier en maximisant le potentiel du réseau du groupe et enfin servir pour consolider sa présence au niveau du volet détail du secteur bancaire indien.

L'autre initiative qui est venue renforcer le projet du groupe SBM à prendre sa part du marché dans le couloir Asie-Afrique, Inde-Afrique est le renforcement de sa présence sur le secteur bancaire du continent africain. Il s'agit de l'extension de sa présence par l'acqui- sition après appel d'offres de Chase Bank par le biais de SBM Kenya.

Cette acquisition est toutefois assortie d'une clause de dissociation du groupe SBM des actifs et des passifs de Chase Bank sur laquelle pèse une procédure de liquidation. Une formule qui permet au groupe mau- ricien de n'acquérir que certains actifs et seulement des passifs qui tombent dans les paramètres des engagements établis.

L'acquisition de Chase Bank a été précédée par celle de Fidelity Bank en mai de l'année dernière. La présence de la SBM au Kenya se situe dans le cadre de la stratégie de la société à exploiter le potentiel du marché de l'Afrique orientale, a indiqué Kee Chong Li Kwong Wing, président de SBM Holdings.

Le renforcement des assises du groupe tant en Afrique qu'en Inde coïncide avec les efforts déployés par l'Inde et Maurice pour conclure un accord de partenariat économique renforcé et élargi. Le démarrage des travaux de la troisième phase des négociations devant mener à la conclusion de cet accord a eu lieu lundi à l'hôtel le Méridien, à Pointe-aux-Piments.

L'apport de l'Inde dans le cadre de la stratégie de Maurice à contribuer au développement du continent africain a été un des thèmes abordés par Usha DwarkaCanabady, secrétaire aux Affaires étrangères.

«Une économie de la taille de celle de l'Inde» a-t-elle indiqué, «permet de réunir les synergies qui permettront aux deux pays de sortir mutuellement gagnants dans ce qu'ils entreprennent. Encore une fois ce matin (NdlR, le 22 janvier), nous avons beaucoup parlé du continent africain. Nous avons indiqué à la partie indienne que nous souhaitons vivement que l'Inde nous prête mainforte dans les pays du continent africain où nous nous proposons d'aménager des zones économiques spéciales. Cela peut bien se faire dans le cadre des filiales de fonds spécialisés que nous avons créées. Ce qui devrait permettre aux deux pays de contribuer ensemble au développement du continent africain».