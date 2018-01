Ile Maurice: Photo du PM sur un site porno - La liberté d'expression fait débat

Le groupe SBM est bien parti pour faire l'acquisition sélective des actifs et des passifs d'une nouvelle banque… Plus »

Un homme et une femme ont été interpellés par le Central Criminal Investigation Department lundi. C'est un habitant d'Hermitage, ayant découvert une photo de Pravind Jugnauth sur un site pornographique, qui avait porté plainte plus tôt.

Me Anoup Goodary cite les articles 46 (g) et 46 (h) de l'Information and Communication Technologies (ICT) Act. Ceux-ci stipulent que c'est contraire à la loi d'envoyer des messages utilisant des appareils électroniques pour offenser l'autrui, pour lui causer des inconvénients, pour diffuser de faux messages ou induire les gens en erreur. Sous cette loi, toute personne reconnue coupable risque une amende ne dépassant pas Rs 1 million et une peine de prison de moins de cinq ans.

L'article 12 de la Constitution garantit d'ailleurs la liberté d'expression. Mais qu'en est-il dans ce cas ? Me Anoup Goodary indique, lui, que cette liberté a des limites. «Ce n'est pas un droit absolu. D'ailleurs, c'est précisé dans la Constitution. Mais dans le cas qui nous intéresse, ce n'est pas de la liberté d'expression. C'est du character assassination et de la diffamation», précise l'avocat.

