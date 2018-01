Ile Maurice: #50ansMoris - Bagarres raciales, l'exode

Le groupe SBM est bien parti pour faire l'acquisition sélective des actifs et des passifs d'une nouvelle banque… Plus »

Face à la tension qui grimpe, des familles de plusieurs régions décident de migrer vers des endroits plus sûrs, laissant derrière elles tout ce qu'elles possèdent. Elles convergent toutes vers les Casernes et de là, elles sont redirigées vers des centres.

Lorsque les familles ont commencé à migrer en masse, en 1968, plusieurs d'entre elles ne savaient pas où aller. Le Madadul-Islam, un collège privé pour filles, sis à la rue Magon, s'est vite transformé en centre de refuge. Il a accueilli 1 300 personnes. À l'époque, Plaine-Verte, comme cité Martial, avait une population diverse. Mais, au fur et à mesure que les mauvaises nouvelles arrivaient, la communauté créole a pris peur et a préfèré quitter la région. Dans le collège, transformé en centre de refuge, c'est la Croix-Rouge, aidée par les habitants, qui subvenait aux besoins des réfugies.

Mais dans la conscience collective, la bagarre raciale a laissé un traumatisme. Même les jeunes générations en parlent à demi-mot, tant le souhait d'oublier ce pan de l'histoire est présent. Cependant, pour ceux qui étaient au coeur de l'action, il faut faire attention à l'histoire qui se transmet. «Ce n'est pas le pays qui était en guerre. Il y avait quelques groupes qui se battaient. Les crimes étaient spontanés et non prémédités. Personne ne sortait pour tuer son voisin», soutient Monaf Hossenbaccus, habitant de Camp-Yoloff.

«Il y a certes eu des morts, mais on parle plus d'actions spontanées», poursuit-il. De citer le cas du chauffeur de taxi Rajack Jogee. «Il passait à la route Nicolay au mauvais moment et il a été tué. Mais ce n'était pas une action planifiée ou quoi que ce soit.»

Le 24 janvier 1968, la une de l'express fait état du nombre de réfugiés suivant les bagarres raciales qui ont éclaté. Un millier de personnes dorment dans la cour des Casernes centrales, 50 familles occupent les flats des dockers, à Roche-Bois, et 123 autres sont logées à cité Richelieu. «Si les réfugiés continuent d'affluer aux Casernes au taux d'un demi-millier par jour, il est certain que les moyens d'action seront vite dépassés», peut-on lire dans les journaux.

