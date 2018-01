Namibie: Génocide des Herero - L'Allemagne rechigne aux réparations

"L'idée est de mettre en œuvre des projets dans les territoires herero et nama en particulier", explique Ruprecht Polenz, qui a dirigé les négociations pour la partie allemande. "Ces projets vont porter dans quatre domaines, à savoir la formation professionnelle, l'approvisionnement en électricité, le logement et l'agriculture", ajoute-t-il.

Le recours déposé par les associations des descendants des Herero et Nama ne vise pas seulement à dédommager les massacres du siècle dernier. Les plaignants exigent aussi une compensation pour la saisie d'un tiers des terres de leurs ancêtres entre 1885 et 1903.

"La tactique du gouvernement allemand de retarder les choses en n'allant pas se présenter au tribunal n'est pas à son avantage, d'autant qu'après plus de deux ans, les discrètes négociations bilatérales entre les diplomates namibiens et allemands n'ont rien donné de concret. Les deux parties n'ont pas laissé filtrer les conclusions de ces négociations", analyse Henning Melber, politologue et spécialiste des relations germano-namibiennes. Pour lui, l'Allemagne n'adopte pas la bonne stratégie.

Il y a un peu plus d'un an, les représentants des deux communautés ont déposé un recours devant un tribunal new-yorkais pour réclamer des indemnisations à l'Allemagne.

