Sénégal: Le processus de paix écorché en Casamance

Fode Roland Diagne, politologue sénégalais, analyse cette poussée de fièvre en Casamance comme un risque pour le fragile processus de paix, alors que depuis octobre 2017, la communauté catholique de Sant'Egidio à entamé une médiation entre les rebelles du MFDC et le gouvernement sénégalais. Pour lui, ces violences sont néfastes aux populations sur place. "Il est grand temps de trouver une solution politique à ce problème qui dure tout de même depuis 36 ans. Jouer aux aventuriers comme le fait Macky Sall aujourd'hui en déclenchant une guerre, c'est un problème sérieux et tant qu'il y a des morts entre les Casamançais et les soldats sénégalais, je ne vois pas comment on peut parler d'unité."

