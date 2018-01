Libye: Nouvelles liquidations d'islamistes à Benghazi en réponse à l'attentat

Mais on le voit à nouveau sur des photos, en train de se livrer à une activité décidément récurrente chez lui : exécuter les prisonniers jihadistes sans jugement. Sur une première photo, on le voit en tenue militaire. Devant lui, dix prisonniers à genoux, en tenue bleue, les mains ligotées derrière le dos et les yeux couverts d'un bandeau noir.

La violence appelle la violence en Libye, dans un cycle qui paraît sans fin, après le double attentat de mardi soir 23 janvier à Benghazi qui a fait plus d'une centaine de morts et de blessés devant une mosquée dans un quartier populaire de la ville, dont, parmi eux, un haut responsable de l'armée nationale libyenne.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.