Nigeria: La présidence répond à la tribune lapidaire d'Olusegun Obasanjo

Il a estimé que son administration avait enregistré des succès dans la lutte contre la corruption et l'insurrection des islamistes de Boko Haram, et que l'économie faisait également « des progrès réguliers », prenant ainsi le contre-pied du constat négatif d'Olusegun Obasanjo.

A un peu plus d'un an de l'élection présidentielle prévue le 16 février 2019, les débats font rage sur une éventuelle candidature du président nigérian, Muhammadu Buhari. L'intéressé, âgé de 75 ans, au pouvoir depuis 2015, avait assuré par le passé qu'il ne ferait qu'un seul mandat. Mais le propos n'est peut-être plus vraiment d'actualité.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.