Ile Maurice: Infrastructures - «Éna bann gran prozé ki'nn mal fer», déclare le Premier ministre

Allant plus loin dans ses déclarations, il a indiqué que son engagement est de rehausser le niveau de la MHC. «Nous pou amen MHC a enn nivo superier. Sa lané-la pou spécial akoz nou pou sélébré 55 ans MHC.» Et d'avancer que le PM est un «renouveau pour le pays».

Un projet d'envergure de plus de Rs 325 millios. C'est la somme qui sera injectée dans le projet immobilier du Domaine Le Hochet. La pose de la première pierre a eu lieu ce mercredi 24 janvier, en présence du Chairman de la Mauritius Housing Company (MHC), Deepak Balgobin et du Premier ministre, Pravind Jugnauth.

