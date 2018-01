Ile Maurice: Construction d'un port à Albion - «Ce projet est viable», affirme Ashit Gungah

Rien n'est encore définitif. Mais le projet portuaire à Albion, envisagé par le gouvernement, pourrait bel et bien voir le jour. «Des études préliminaires ont déjà été réalisées. La conclusion est que le projet est viable. Il faudra faire d'autres études plus poussées pour être fixé», a expliqué Ashit Gungah.

Le ministre du Commerce participait à une conférence sur le bunkering dans le cadre du Maritime Week, ce mercredi 24 janvier. «Nous allons lancer une étude de faisabilité concernant le projet portuaire à Albion. D'ici la fin de l'année, nous aurons le rapport complet. À partir de là, on décidera si oui ou non, on ira de l'avant avec le projet», a précisé le ministre.

De plus, dit-il, le gouvernement bénéficiera du soutien financier de son partenaire indien concernant ce projet. «Le port d'Albion comprendra une jetée au coût de plusieurs milliards de roupies. L'Inde a accepté de nous financer. Ce projet comprendra aussi un Petrol Terminal qui pourra stocker environ 500 000 métriques de produits pétroliers. Ce sera fait en deux phases.»

«Tout sera fait dans le respect de la population. C'est la garantie qu'on donne à la population.»

Ce dernier se veut également rassurant. Il a soutenu que ce projet respectera les clauses de l'Environment Impact Assessment Act (EIA Act). «Tout sera fait dans le respect de la population. C'est la garantie qu'on donne à la population.»

Et d'avancer que ce projet ambitieux sera un plus pour Maurice sur le plan économique. «Maurice est bien situé géographiquement. De ce fait on aura une meilleure ouverture sur les pays d'Afrique de l'Est par exemple. Le bunkering pourrait devenir un pilier de notre économie.»