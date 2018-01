Ile Maurice: Post-Berguitta - 111 réfugiés toujours dans les centres sociaux

Le groupe SBM est bien parti pour faire l'acquisition sélective des actifs et des passifs d'une nouvelle banque… Plus »

Au niveau du ministère du Logement, on fait comprendre que les 82 personnes de Tranquebar qui ont déjà obtenu une maison à Pointe-aux-Sables, se trouvaient sur le tracé de la Ring Road. Par contre, en ce qui concerne les habitants de Camp Manna, une évaluation sera faite en temps et lieu.

«S'ils avaient travaillé plus vite, ils auraient complété les frais vendredi même et les gens n'auraient pas à passer le week-end sans argent», explique notre interlocuteur. Il soutient que les personnes qui ont obtenu Rs1 050 ont dû venir à deux reprises «car elles n'ont pas été payées vendredi». Il avance que plusieurs volontaires ont tenu à leur apporter leur aide en termes de nourriture. «Il faudrait revoir toutes ces conditions et essayer d'aider un maximum de gens, surtout ceux qui ont juste besoin d'une aide pour consolider leur maison.»

Depuis le début de cette semaine, les réfugiés sont déjà très partagés sur la somme que le gouvernement leur a attribuée. En effet, une partie a obtenu Rs 575 (NdlR, soit Rs 175 x 3 jours) alors que d'autres ont reçu Rs 1 050 (NdlR, soit Rs 175 x 6 jours) tandis que tous y ont passé au moins six jours. Or, pour l'avocat Krishna Sawoo qui est très impliqué dans le plan d'aide à ces personnes vulnérables, ce sont les fonctionnaires du ministère de la Sécurité sociale qui sont à blâmer.

