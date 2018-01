Le directeur général de la Banque nationale pour le développement agricole (BNDA), Souleymane Waïgalo a signé un protocole d'accord avec l'Ecole de maintien de la paix d'Alioune Blondin Bèye (EMPABB). C'était lors de la cérémonie de lancement du Master professionnel de maintien de la paix et reconstruction de l'Etat post conflit, en présence du ministre de la Sécurité intérieure, le Général Salif Traoré.

Pour le DG de la Banque verte, son institution a été sollicitée par l'EMPABB et elle a répondu favorablement car " nous avons un intérêt particulier du fait de l'étendue de notre réseau et également des attentes de nos clients qui ont besoin de paix et de sérénité dans le développement de leurs activités ".

Il a ajouté que la BNDA possède aussi des Agences qui ont besoin également de sécurité pour le développement de leurs activités.

"Tout ce qui concerne la formation et le maintien de la paix, nous avons un intérêt particulier et un appétit à l'accompagner. C'est dans ce cadre que nous avons été très heureux de signer ce partenariat " a-t-il conclu. Il est convaincu que ce partenariat va se développer davantage pour l'intérêt de la paix au Mali, mais également pour l'intérêt des activités " des clients et des collaborateurs de la banque". Avec ce premier protocole, la BNDA a octroyé trois demi-bourses pour environ 8 à 10 millions de FCFA.

Les responsables de l'EMPABB se sont réjouis de cette signature et ont espéré que d'autres suivront.