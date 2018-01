Tunisie: Deux mondes différents...

La comparaison est sans doute illogique, et renvoie même parfois à des questions de nostalgie et de subjectivité.

Mais au-delà de ces questions, on peut admettre quand même qu'il y a une différence «esthétique» et «technique» entre le football d'hier et celui d'aujourd'hui. Le fond, la forme et surtout la qualité des joueurs, ce sont des critères qui tranchent à notre avis et grosso-modo pour le football d'hier.

Cela ne veut pas dire que les joueurs d'antan n'ont pas de défauts et qu'ils ne sont pas limités sur certains aspects, mais ce qu'ils produisent comme football et comme joie de jouer est quelque chose d'immense. Plus vous regardez l'évolution des joueurs actuels, plus vous avez de la nostalgie du spectacle des anciens joueurs.

Passion et fidélité

Pourquoi restons-nous nostalgiques des joueurs qui ont évolué aux années 60 et plus ? On ne les a pas forcément suivis ou, âge oblige, connus de près quand ils jouaient.

Ce n'est pas quelque chose de simple et qu'on peut laisser passer inaperçu : l'admiration pour les anciens joueurs ne peut pas être un simple fait de subjectivité. Cette admiration héritée prouve bien que ces ex-stars étaient vraiment de grands joueurs, même si les moyens étaient incomparables.

On peut nous rétorquer que nos clubs et nos sélections n'étaient pas très performants, mais avouez que dans chaque club, et à travers les années, il y avait des stars, des joueurs qui charmaient, qui faisaient chavirer le public. Sans contre-partie financière, sans la médiatisation que l'on voit aujourd'hui.

Ils attiraient des milliers de supporters qui les adulaient, les suivaient partout, alors qu'à cette époque, le footballeur était, socialement, quelqu'un qui vivait en marge de la société.

L'image du footballeur était celle d'un «raté» qui n'a pas réussi ses études et qui fréquentait des milieux malsains, alors que le football était une activité mal réputée et pas du tout aimée dans les familles.

Paradoxalement, cette société tunisienne adulait les stars et les quelques photos et vidéos de cette époque montraient bien que ceux qui allaient au stade étaient des cadres et des personnes ayant aussi un niveau d'instruction.

Ceci sans oublier que le reste du public n'était pas de cette classe : c'était bien des gens ordinaires, incultes oui, issus des quartiers populaires, mais qui avaient, plus ou moins, un comportement acceptable pendant les matches.

Farzit, Diwa, Chaïbi, Henia, Chetali, Attouga, Ben M'rad, Tarek, Agrebi, Laâbidi, Jenayeh, Temime, H'bita, Lahmar, Herguel, Limam, Bayari, Rouissi, Hamrouni, Souayeh, Beya... des noms inoubliables parmi d'autres qui ont fait le printemps de leurs clubs.

La fidélité à leurs clubs était sacrée : le club était une appartenance à vie, c'était la famille. Et même ceux qui ont essayé de briser le tabou n'ont pas été pardonnés.

Athlétiquement, les joueurs d'avant étaient plus costauds, capables de jouer sur terre battue, ce qui provoquait des blessures, avec un ballon beaucoup plus grand et beaucoup moins pratique que celui d'aujourd'hui.

Sur le plan tactique, les joueurs d'avant, surtout les créateurs, étaient beaucoup moins disciplinés qu'aujourd'hui. Les espaces sur le terrain étaient plus importants, vu que la vitesse était moyenne et inférieure à la vitesse d'aujourd'hui.

Ces joueurs étaient, par la force des choses, «insoucieux» des tâches défensives. Mais c'était bien leur chance. De vrais artistes qui faisaient ce qu'ils voulaient avec le ballon.

Et si les gens les adulent jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que leurs talents, leurs aptitudes étaient immenses. Ils procuraient du bonheur et de la fierté. C'est là toute la différence.

Ils se ressemblent...

C'est vrai que les footballeurs qui jouent depuis des années ont une vitesse et un rythme de matches que les joueurs du passé n'avaient pas, c'est vrai que la rapidité des actions et les «concepts» tactiques sont beaucoup plus développés aujourd'hui, mais une chose est sûre, les footballeurs d'aujourd'hui sont peu charmants.

Ils n'ont pas de charisme, et contrairement aux stars d'antan qui se distinguaient, ils se ressemblent en tout : le look (coupe de cheveux, barbe!), la façon de communiquer devant les médias, l'attitude sur le terrain et la courbe de carrière (les meilleurs émergent, excellent pour disparaître rapidement ou pour stagner, à l'image de Msakni, Dhaouadi, Darragi, Lahmar...).

Ils gagnent beaucoup plus d'argent profitant de cette inflation de salaires et de ce professionnalisme qui fait leurs affaires, avec des agents de joueurs qui savent les placer et défendre leurs droits.

Charment-ils? Absolument pas. Ils traînent des défauts de formation, une pression fatale de l'entourage qui leur demande trop. Faites la comparaison, les joueurs du passé sont meilleurs, ceci ne veut pas dire qu'il n'y a pas de talents aujourd'hui, mais il y a une différence de classe.