Guinée: Docteur Abdoulaye Diallo - «c'est une mafia qui commande le peuple»

Et Ballal Koïn de poursuivre: «A chaque fois qu'il y a un enjeu électoraliste, on effraye les gens en tuant par-ci et par-là pour que tout le monde se demande où donner la tête afin qu'ils manigancent les élections en leur faveur.

On ne peut pas être aisé parmi les pauvres, alors vaut être parmi les riches que d'être parmi les pauvres. Le guinéen est aujourd'hui misérable, il a peur et malade.

La récurrence des kidnappings et assassinats en Guinée irrite la colère de Docteur Abdoulaye Diallo "Ballal Koïn" président du mouvement pour la solidarité et le développement(MSD). Pour cet opposant, c'est la preuve que c'est la mafia qui commande le peuple de Guinée.

