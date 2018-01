Tunisie: Les choses sérieuses commencent

Maintenant, la compétition tire à sa fin et l'équipe de Tunisie n'est plus qu'à 60 minutes de la finale. Elle croisera le fer cet après-midi en demi-finale contre l'Angola.

On comprend dès lors que Toni Gérona veut garder son effectif sous pression pour la demi-finale de cet après-midi. Le plus important également est que Bannour semble être fin prêt à donner un coup de main à ses coéquipiers. Le sociétaire de Chambéry entré en cours de jeu a réussi à planter cinq buts et rassuré le staff technique.

L'occasion a été donnée au sélectionneur national de faire tourner son effectif devant la faccilité de la tâche. Ainsi, hormis Marouane Meggaïz blessé et Makrem Missaoui qui a cédé sa place à Majed Hamza dans les buts, le reste du groupe a participé au match. Avec plus ou moins de temps de jeu.

