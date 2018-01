C'est une annonce qui a réjoui antiquaires, galeristes et muséologues africains ! Le 28 novembre dernier,… Plus »

Hormis ce séminaire, la célébration de la Journée internationale des Douanes, la célébration des agents douaniers à la retraite et des meilleurs agents pour 2017 et une marche récréative dans la forêt du Banco meubleront la SEDIV 2018.

« Après que nous ayons pu relever les défis d'une administration douanière vertueuse et soucieuse de son image, il me semble impérieux aujourd'hui de consolider nos acquis afin de maintenir notre position privilégiée au sein des régies pourvoyeuses de recettes de l'Etat », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, je vous invite à renforcer le contrôle interne et à veiller au respect de l'éthique et de la déontologie du métier du douanier », at-il lancé. Se félicitant de ce résultat, le directeur général des douanes, le Colonel Major Da Pierre Alphonse, a appelé ses agents à maintenir le cap en faisant mieux en 2018.

Il s'agira alors pour l'administration douanière, de veiller à l'amélioration de la mobilisation des ressources, à l'optimisation de la gestion administrative et du personnel et au renforcement de la lutte contre la fraude.

Les Douanes ivoiriennes ont fièrement rempli leur mission de recouvrement de l'impôt de porte en 2017. Sur un objectif de 1680 milliards de FCFA, la douane a enregistré 1723 milliards de FCFA de recettes, dégageant ainsi, un excédent de plus de 42 milliards de FCFA. Une performance saluée, hier, par le Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Moussa Sanogo, au lancement de la Semaine des douanes ivoiriennes (SEDIV 2018).

