" En faisant confiance à Iveco, le leader européen dans ce domaine, c'est une solution plus concrète avec des véhicules plus silencieux et moins polluants qui n'émettront pas de particules » a déclaré Méïté Bouaké, Dg de la Sotra.

Avec une partie des autobus attendus fonctionnant avec le gaz pour énergie "cet accord commercial vient renforcer la volonté de l'Etat de faire en sorte que nous ayons une circulation moins polluante à Abidjan et que les Ivoiriens puissent respirer mieux et être en meilleure santé" a indiqué le ministre Amadou Koné qui s'est d'ailleurs réjoui de ce que les questions relatives à la lutte contre la pollution aient été prises en compte.

