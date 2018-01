Cote d'Ivoire: Stock des arriérés, bonification indiciaire - Plus de 18 000 bénéficiaires passent à la caisse en fin janvier

C'est une annonce qui a réjoui antiquaires, galeristes et muséologues africains ! Le 28 novembre dernier,… Plus »

Nous appelons l'ensemble des fonctionnaires à la sérénité, au rassemblement et à l'unité pour que nous puissions toujours construire un outil qui puisse améliorer de façon continue notre condition de vie et de travail, tout en privilégiant la voie de la négociation », a lancé Abonda à l'ensemble des fonctionnaires ivoiriens.

Pour l'IFCI, le protocole d'accord signé avec le gouvernement ivoirien le 17 août 2017 est en train d'être appliqué. Et cela a commencé, a relevé Abonga, par l'application des lois relatives au régime des pensions de retraite, du stock des arriérés et l'intégration des agents journaliers à la Fonction publique.

En effet, ces indices supplémentaires ont été accordés à des fonctionnaires ne bénéficiant pas de grille salariale particulière. Ceux de la catégorie A à B3 ont bénéficié de 150 points d'Indice. Tandis que ceux de la catégorie C et D ont reçu 100 points d'Indice.

Quant aux 100 et 150 points d'Indice supplémentaires accordés à certaines catégories de fonctionnaires, la décision sera en vigueur en fin janvier 2018. Ce sont 41.000 fonctionnaires et agents de l'Etat qui verront une augmentation de 23.000 à 40.000 FCfa sur leur salaire à la fin de ce mois.

Le président de l'IFCI a annoncé que 18.954 fonctionnaires sont concernés pour le paiement de janvier et février prochain. Concernant les retraités, ils sont parmi les privilégiés. Mais, le traitement de leur dossier semble plus complexe.

Pour ceux qui touchent plus de 500.000 FCFA, a-t-il précisé, la première tranche de paiement sera effectuée en mars et la seconde tranche en avril prochain. Et ce, en tenant compte de leur ancienneté. Pour ceux qui ont plus d'un million de FCFA, ils percevront la première tranche de leurs arriérés en 2018 et la deuxième tranche en 2019.

Les fonctionnaires et agents de l'Etat, concernés par la question du stock des arriérés, peuvent lancer un ouf de soulagement. Ils passeront à la caisse à la fin de ce mois de janvier 2018 pour percevoir ce qui leur revient de droit. C'est ce qu'ont indiqué les syndicats signataires du protocole d'accord portant revendications et trêve sociale avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le 11 août 2017.

Copyright © 2018 Le Patriote. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.