Tunisie: Benzarti se rattrape-t-il ?

Alors que tout le monde s'attendait à ce que Moncer intègre illico le onze de départ «sang et or», il ne figurait même pas dans la liste des dix-huit.

S'il n'a pas réussi à faire partie des plans de jeu d'Ammar Souayah, son entraîneur de l'époque au moment de son recrutement, les choses n'ont pas évolué non plus avec l'arrivée de Faouzi Benzarti aux commandes de l'équipe. Les observateurs les plus avertis s'attendaient à ce que Benzarti rectifie le tir et récupère Moncer. Mais rien n'a été fait.

Perdant tout espoir de jouer, Moncer a fini par quitter le Parc B pour s'expatrier en Egypte où il est parti endosser le maillot d'Ittihad Alexandrie sous forme de prêt. Alors qu'il devait y passer une année, le milieu offensif «sang et or» a écourté son séjour, résiliant son contrat au mois de décembre dernier.

Il vise l'Europe

De retour au Parc B, Mohamed Ali Moncer ne compte pas y rester. Son objectif est de partir en Europe, précisément à Chypre où il a une piste.

Entre-temps, le Wydad de Casablanca est entré en ligne. Ce qui est paradoxal dans cette histoire, ce n'est pas le fait que le club marocain s'intéresse à Moncer, mais que Faouzi Benzarti insiste pour le recruter alors que le joueur ne figurait même pas dans ses plans quand il était à la tête de l'Espérance de Tunis. De quoi se demander si Faouzi Benzarti veut se racheter vis-à-vis de son ancien joueur ?

Ferid Matri annonce son départ

Il n'y a pas que Mohamed Ali Moncer qui n'a pas eu sa chance sous la houlette de Faouzi Benzarti. Débarquant au Parc B au mois de janvier 2017, le défenseur Ferid Matri n'a disputé aucun match, car lui non plus ne faisait pas partie des plans de Benzarti.

Le joueur a fini par se lasser de sa situation et a déclaré sur sa page officielle son départ du Parc B : « Je quitte malheureusement l'Espérance.

Malgré ma détermination et mon sérieux, je n'ai pas eu la chance de jouer. Personne ne m'a fait confiance et je le regrette vraiment. Je tiens à remercier les supporters et tous mes coéquipiers pour les bons moments passés ensemble », a-t-il écrit.

Dans la cour des grands

La jeune équipe U 17 de l'Espérance de Tunis s'est illustrée au tournoi d'Al Kass en battant largement le Wydad de Casablanca sur le score sans appel de 3-0.

Les « Sang et Or » devaient affronter hier l'AC Milan. Il est à noter que des clubs prestigieux prennent part à ce tournoi dont le Real de Madrid, Totenham, l'AC Milan, Fenerbahçe, Kashiwa, Guangzhou, Aspire Foot Dreams, Benfica, le PSG, le Wydad Casablanca et l'Espérance Sportive de Tunis.