Cote d'Ivoire: Ressources animales et halieutiques - Les priorités du secteur pour 2018

Concernant les campagnes de vaccination contre les maladies réputées légalement contagieuses, environ 701 283 sujets ont été vaccinés, toutes espèces et types de vaccins confondus et un plan de lutte contre la peste porcine africaine déclarée en septembre 2017 à Ferkessédougou a été mis en œuvre

En outre, le ministre s'est félicité de la production de 300 000 géniteurs de tilapia souche Brésil et leur diffusion en milieu paysan et la production de 900 000 alevins de tilapias sur les stations d'alevinage de Dabou (Mopoyem) et d'Abengourou (Assoumoukro).

Notamment l'installation de 325 femmes en aviculture traditionnelle dans le cadre du projet « une femme, 10 poules et un coq », l'appui institutionnel à la création de 7 société d'abattages industriels de volaille à Korhogo, Bouaké, Daloa, Man, Bondoukou, Songon et Anyama.

Pour y parvenir, un financement adéquat sera mis en place et des agences de développement, telles que consigné dans le PSDEPA, devront être créées afin de booster les productions animales et halieutiques.

Le Plan stratégique de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture (PSDEPA) devrait être opérationnel cette année. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobenan Kouassi Adjoumani, l'a annoncé, mardi dernier, comme une priorité pour le secteur. C'était à l'occasion de la présentation des vœux des agents du ministère.

