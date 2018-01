Cote d'Ivoire: Forum économique mondial de Davos - Amadou Gon Coulibaly multiplie les contacts pour le pays

L a présence du Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, à Davos, n'est pas de tout repos. En effet, arrivé en Suisse depuis le lundi 22 janvier pour prendre part à la 48è réunion annuelle du Forum économique mondial qui se tient du 23 au 26 janvier 2017 et dont le thème est « Créer un avenir commun dans un monde fracturé », le chef du gouvernement ivoirien, à la tête d'une délégation, a participé ce 23 janvier, au panel consacré à l'un des défis majeurs actuels : « Améliorer l'accès énergétique en Afrique ».

Cette session sur l'énergie avait pour objectif de permettre aux leaders de réfléchir à une synergie des initiatives existantes, en vue de favoriser l'accès à l'énergie aux deux tiers de la population d'Afrique subsaharienne qui n'ont pas, aujourd'hui, accès à l'électricité. A l'occasion, Amadou Gon Coulibaly, a évoqué les efforts de la Côte d'Ivoire en matière d'énergie et les perspectives pour les énergies renouvelables.

Aussi n'a-t-il pas manqué de dire que la Côte d'Ivoire est un pays dont l'énergie fait la force de son économie. Le chef de la délégation ivoirienne a fait part de la croissance durable de plus de 8% de la Côte d'Ivoire, sur les cinq dernières années et sa projection de 8,1% en 2017 et 8% sur la période 2018- 2020.

Avant d'insister sur les réformes structurelles et sectorielles impulsées sous le Président Alassane Ouattara. Qui a toujours mis l'accent sur la bonne gouvernance et l'amélioration de l'environnement des affaires. En marge du Forum, le Chef du gouvernement rencontrera plusieurs personnalités du monde de la politique et des affaires.

Le Premier ministre ivoirien a accordé des audiences à des personnalités du monde de la finance et de la politique. Il s'agit de l'homme d'affaires nigerian, Aliko Dangoté, qui a un vaste projet de construction d'une cimenterie en Côte d'Ivoire. Amadou Gon Coulibaly et Dangoté ont discuté de la possibilité de construire des usines de transformation de cacao et de noix de cajou.

L'opérateur économique nigérian est même annoncé en Côte d'Ivoire au mois de février prochain. Une autre audience a été accordée à l'ancien Premier ministre britannique, Tony Blair, dont la fondation entend poser des actions dans le domaine de l'Education en terre ivoirienne. Le chef du gouvernement ivoirien a aussi échangé avec l'Ivoirien Tidjane Thiam, Directeur général du Crédit suisse.