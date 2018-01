Sénégal: Matam - Hausse des contributions des industries extractives entre 2015 et 2016

Il y a aussi les dolomies "constituées de carbonate de calcium et de magnésium, utilisées en tant que charge minérale dans de nombreuses applications : peintures et enduits, papiers, revêtements de sol et pour amender les terres acides".

Le potentiel minier de la région de Matam comprend entre autres un important gisement de phosphates avec des réserves prouvées (à Ndendory et Ouali Diala) de l'ordre de 40 millions tonnes, souligne le CN-ITIE qui signale aussi un potentiel de plus de 100 millions de tonnes de phosphate de chaux de très grande qualité.

D'autres entreprises sont également présentes dans la région de Matam et détiennent pour la plupart des permis de recherche. Il s'agit entre autres d'Amaafrique (Thilogne), de Mapathé Ndiouck (Orkadièré et Aoure), de Kanel Resources (Sud Kanel), de Nabadji Minerals Nabadji), selon le communiqué.

