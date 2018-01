Ile Maurice: Sharveen Persand - « Si jamais il y a une attaque de requin sur un Mauricien, ou sur un touriste, ce serait très grave pour l'industrie du tourisme »

Rs 9 millions. C'est la somme allouée par le ministère des Arts et de la culture, ce mois-ci, pour des… Plus »

Le gouvernement avait annoncé l'arrivée d'un expert étranger mais jusqu'à présent on attend toujours. Il faudra que le gouvernement évalue au plus vite les risques associés à ce projet. Parce qu'on ne peut pas se permettre de prendre cet aspect à la légère en raison de l'avenir du tourisme

Depuis quelque temps déjà on voit sur les réseaux sociaux des photos de squales pêchés près de nos côtes. Tout dernièrement, c'était un requin tigre. C'est tout à fait normal que des requins entrent dans le lagon, surtout dans la partie sud et sud-est de l'île, mais c'était rare. C'est plus fréquent depuis un certain temps. Est-ce qu'il y a un lien avec les fermes aquacoles ou avec autre chose, nous ne sommes en présence d'aucun rapport scientifique pour le prouver.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.