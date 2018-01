Sénégal: Saint-Louis - Les pêcheurs se mobilisent pour accueillir Macron

Selon la même source, les jeunes et les femmes sont plus touchés par ces phénomènes. Il importe dès lors de réfléchir à un plan stratégique de transition des acteurs économiques.

"Au delà des relations sur le plan culturel et historique, Saint-Louis à toujours suscité un intérêt économique réel, surtout avec l'exploitation prochaine du gaz et cela doit pousser à une analyse économique et sociale profonde de la situation des populations du littoral et de leurs activités économiques, notamment la pêche", souligne-t-il.

Le collectif s'en félicite et estime que le président Macron est un "fervent militant du climat". Il indique qu'il est très attendu sur les problématiques écologiques du quartier de Guet Ndar, confronté à l'avancée de la mer et à la houle, mais également à la menace qui pèse sur les moyens d'existence de ses populations.

