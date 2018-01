Cote d'Ivoire: Elections municipales et régionales - Le gouvernement se prononce

C'est une annonce qui a réjoui antiquaires, galeristes et muséologues africains ! Le 28 novembre dernier,… Plus »

L'institution a aussi invité les formations politiques à communiquer les noms de leurs représentants dans les commissions locales, « au plus tard le 3 février 2018 », en vue de la réactivation desdites commissions et de la création de 19 nouvelles commissions locales.

Lors d'une rencontre avec les partis politique le mardi, la Commission électorale a souhaité que les élections municipales et régionales soient couplées. Et pour ce faire, la date du « 28 juillet 2018 » a été proposée par la Cei pour la tenue du scrutin. Une date qui doit être confirmée ou non en Conseil des ministres.

