Sud-Soudan: Les violations de l'accord de cessation des hostilités sapent les efforts de paix

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a déclaré mardi avoir besoin… Plus »

En conclusion, la Sous-Secrétaire générale a appelé les membres du Conseil de sécurité à aider à mobiliser les bailleurs de fonds en faveur du Plan d'aide humanitaire et à user de leur influence pour que les parties au conflit respectent toutes leurs obligations en vertu du droit humanitaire internationale, notamment s'agissant de la protection des civils et des personnels et des biens humanitaires.

De son côté, la Sous-Secrétaire générale aux affaires humanitaires, Ursula Mueller, a indiqué que le Plan d'aide humanitaire de 2018 pour le Soudan du Sud venait d'être lancé, en vue d'aider six millions de personnes ayant besoin d'une protection vitale, soit plus de la moitié de la population.

Copyright © 2018 UN News Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.