Cote d'Ivoire: BNETD - Le personnel veut plus de femmes aux postes de haut niveau

Cela fait partie de leurs principales doléances. Les membres du personnel du Bureau national d'études techniques et de développement (Bnetd) veulent plus de femmes aux postes de haut niveau. « Nous souhaitons la responsabilisation de plus de femmes à des postes de haut niveau », a plaidé Eugène Kra, président de la Mutuelle des agents du Bnetd auprès du directeur général de la société d'Etat, Kinapara Coulibaly.

C'est au cours de la cérémonie de présentation des vœux du nouvel qui s'est tenue, le 24 janvier, dans l'enceinte de l'entreprise sise à Cocody, qu'il a porté cette doléance, ainsi que plusieurs autres de divers ordres. Hormis celle susmentionnée et les traditionnelles revendications liées à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail telles que l'accès au logement et quelques petites subventions et avantages, les agents ont souhaité notamment la création de meilleures conditions de départ à la retraite et le règlement dans de brefs délais des indemnités pour les agents admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

Le directeur général qui dit avoir pris bonne note de leurs doléances, a invité son personnel à s'inscrire pleinement, dans un esprit de cohésion et de complicité, dans la vision stratégique du groupe et à en faire une réalité vivante. Il s'agit de « faire du Bnetd un pôle d'expertise de haut niveau au service du développement et un partenaire privilégié de l'État ».

Kinapara Coulibaly s'est également félicité des résultats de l'exercice écoulé. « 2017 fut riche. Cette richesse nous a permis de réaliser d'excellentes performances au plan financier, de positionner notre institution au cœur du dispositif de réalisation des grands projets de l'État et surtout de renforcer la satisfaction de nos partenaires. Félicitations pour votre mobilisation et votre conscience élevée des attentes de la direction », a-t-il adressé aux agents. Tout en précisant que 2018 s'ouvre sur de nombreux challenges autant en interne qu'en externe. Entre autres défis à relever, la mise en œuvre du Fonds commun de placement, l'instauration de prix d'excellence au Bnetd et l'augmentation de la part de marché du secteur privé national et international.

Représenté dans une demi-dizaine de pays africains, le Bnetd compte au total un peu plus de 1100 agents.