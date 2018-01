Cote d'Ivoire: CHAN 2018 - Les affiches des quarts de finale

Les deux dernières affiches des quarts de finale se disputeront dimanche. Avec un duel indécis entre le Congo et la Libye. Vainqueur de la compétition en 2014, en Afrique du sud, la Libye a obtenu son ticket pour les quarts de finale dans les dernières secondes de son ultime match de groupe contre le Rwanda (1-0). Une qualification in-extrémis qui a boosté le moral de la troupe à Darkonovic. Mais il en faudra plus pour ébranler les Congolais qui ont démontré qu'ils ont des arguments techniques, tactiques et athlétiques pour aller loin dans la compétition.

Les débats seront plus équilibrés entre la Zambie et le Soudan. Avantage cependant à la Zambie qui a fait forte impression au premier tour dans la poule B. Notamment avec une ligne offensive efficace (6 buts) conduite par Augustin Mulenga.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.