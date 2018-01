Cote d'Ivoire: PDCI-RDA - Gabriel Yacé rend hommage à Djaya Jean

Comme il le disait si bien en recevant le prix du meilleur élu local en 2015, on fait la politique pour servir ses parents...

Avec la disparition brutale et prématurée du député-maire Djaya Jean, il nous revient ici, nous autres élus de la Région des Grands Ponds, de nous arrêter un instant dans la marche inexorable du temps, pour rendre un hommage vibrant et solennel à ce digne fils de notre pays, qui a consacré toute sa vie à combattre l'injustice, sous quelque forme qu'elle fût, mais aussi à aider ses concitoyens à vivre dignement.

Comme il le disait si bien en recevant le prix du meilleur élu local en 2015, on fait la politique pour servir ses parents, les aider et non le contraire. Cette distinction, qui était accompagnée d'un prix de dix millions F CFA, il l'a gracieusement offerte aux populations de Grand Lahou, pour la réalisation de projets sociaux. Et cette ligne de conduite qui dénote, chez le jeune édile, un altruisme sincère et dépourvu de tout calcul politicien l'a sans doute amené, très tôt, à s'investir d'abord dans le mouvement estudiantin avant de s'investir en politique aux côtés du Président Bédié.

S'étant toujours défini comme un « assistant social », il mettait un point d'honneur à trouver une solution aux nombreuses sollicitations de ses administrés, et de tous les nécessiteux en général. Il était toujours là quand on avait besoin de lui, et ne se débinait jamais face à ses responsabilités. Bien au contraire, il semblait aller à la rencontre de ceux qui le sollicitaient.

La mort, cette grande faucheuse qui l'a trop tôt arraché à l'affection des siens et de ses administrés vient encore une fois de nous administrer cette Vérité éternelle : nous ne sommes que de passage dans cette douce vallée de larmes, et avec la disparition de Djaya Jean que tout un pays pleure aujourd'hui, l'autre Vérité qui nous éclaire est que seules nos bonnes actions pourront nous garantir la Grâce du Seigneur. Et au vu des témoignages qui fusent de toutes les parties du pays, nous ne pouvons que joindre nos modestes prières et celles du Conseil Régional des Grands Ponts pour le repos de son âme, et que le Seigneur l'accueille en son Paradis.