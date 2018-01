Cote d'Ivoire: Bélier - Plus de 80 milliards de FCFA d'investissements prévus

En initiant le projet pôle agro industriel, le Président Alassane Ouattara réaffirme sa volonté de sortir la région de la misère.

Le Projet pôle agro industriel du Bélier (Ppaib), considéré comme une véritable opportunité de développement offerte par le Président Alassane Ouattara aux populations de la région, a été présenté, le 19 janvier, sous toutes ses facettes, au foyer polyvalent "Allah Thérèse " de Toumodi. C'était au cours de la première session extraordinaire du conseil régional du Bélier, essentiellement consacrée à ce projet d'un coût total de 80,03 milliards de F Cfa et qui va bénéficier à plus de 461.000 personnes de la région et du district autonome de Yamoussoukro. Ce qui représente plus de 64% des habitants de la zone du projet, dont 62.000 personnes de façon directe, y compris 800 jeunes diplômés, 100 petites et moyennes entreprises (Pme) de la production, transformation et commercialisation dont 20 unités agro industrielles.

En présence de Jeannot Ahoussou-Kouadio, président du conseil régional du Bélier et de la ministre Raymonde Goudou en charge de la Santé et de l'Hygiène publique, fille de la région, des chefs de villages, des responsables d'associations de femmes et de jeunes, Nouhou Coulibaly, directeur général de l'Agriculture, a expliqué que le projet va profiter à environ 230.000 femmes dont 4300 productrices. Quant à la production additionnelle engendrée par le projet, elle est estimée à 475.000 tonnes par an. Au-delà de l'accroissement sensible des revenus des bénéficiaires par an, à l'effet de leur permettre de sortir de la pauvreté qui tourne autour de 51% dans la région, l'installation et l'organisation des unités de transformation dont les bénéficiaires sont à 50% des femmes, permettront de valoriser 120.000 tonnes de tubercules de manioc en plusieurs produits dérivés, selon l'expert. Ce qui a pour avantages d'accroître le taux de transformation actuel des produits agricoles de 119.000 tonnes, soit 51% de la production totale, à environ 581.000 tonnes, passant ainsi à 85%.

Au titre de la riziculture, le village de Suibiakro va bénéficier de la réhabilitation et de l'extension des aménagements. Les travaux porteront sur 3 barrages, à savoir 1000 ha à réhabiliter et 165 ha d'extension. À Raviart, il est prévu la construction d'un mini-barrage et l'aménagement de 345 ha de riz et de maraîcher et 400 ha supplémentaires de bas-fonds. À Yamoussoukro, Didiévi et Tiébissou, 3 unités de concentré de tomate seront réalisées. Au niveau des routes, plus 685 km de voies vont être réhabilités. Dans le secteur de l'éducation, il est prévu la construction de 80 nouvelles salles de classe, de 14 cantines scolaires, le renforcement de 6 autres et la réhabilitation de 39 salles.

Au chapitre de la santé, 30 structures sanitaires pour le dépistage de la malnutrition vont être réhabilitées et équipées, avec la mise en place de 5 unités de nutrition dans 5 hôpitaux de référence thérapeutique ambulatoire, ainsi que la création de 20 autres dans les différents départements du Bélier.

Les secteurs de l'élevage, de la pêche, les infrastructures halieutiques... et la commercialisation du poisson ne sont pas oubliés.

Pour le président Jeannot Ahoussou-Kouadio et ses conseillers, le projet est une vraie aubaine pour la région. Aussi, a-t-il invité les conseillers à la cohésion, à l'union et à la culture de la paix, préalables à tout développement.