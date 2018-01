Congo-Brazzaville: Programme DDR dans le Pool - Les Nations unies sollicitent l'appui du ministère de l'Emploi

En outre, Nicéphore Fylla Saint-Eudes a informé son interlocutrice que le gouvernement entend proposer des formations et emplois mixtes devant prendre en compte aussi bien les ex-combattants que la population du Pool pour deux raisons essentielles, à savoir le fort taux de chômage de jeunes avoisinant 40% et des frustrations pouvant être exprimées par la population.

De son côté, le ministre a marqué son accord et toute sa disponibilité à offrir aux demandeurs des établissements d'enseignement technique et professionnel publics ainsi que des centres de formation aux divers métiers.

Glaucia Boyer ne s'est pas prêtée aux questions des journalistes à la fin de l'entretien. Selon des informations glanées dans les couloirs du ministère, les discussions entre les deux personnalités ont été focalisées autour des modalités d'élaboration par le gouvernement congolais du programme DDR en faveur des ninjas et de la population civile du département du Pool, conformément aux conclusions de la commission ad hoc paritaire de l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités, signé le 23 décembre 2017 à Kinkala.

L'experte onusienne sur les questions de désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR), Glaucia Boyer, en séjour de travail à Brazzaville, a échangé le 24 janvier avec le ministre de la Formation qualifiante et de l'emploi, Nicéphore Antoine Thomas Fylla Saint-Eudes.

