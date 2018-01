Cote d'Ivoire: Stupéfiant - 1,5 kg de cannabis saisis sur des jeunes dont un élève

C'est une annonce qui a réjoui antiquaires, galeristes et muséologues africains ! Le 28 novembre dernier,… Plus »

L'antenne de la police des stupéfiants et des drogues de Bondoukou a effectué une saisie le 22 janvier dans un fumoir à Tanda. Dans cette cachette située en face d'un collège privé, les policiers ont pu mettre la main sur 1,5 kg de cannabis, deux fusils de type calibre 12 et 4 cartouches. Parmi les huit personnes interpellées sur place, en possession de plusieurs doses de cannabis, se trouvait un élève en classe de 3ème. A en croire le chef de la police de cette unité, c'est sur la base d'une information anonyme que cette opération a été menée par ses éléments entre 5 h du matin et 10 h.

