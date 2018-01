Congo-Brazzaville: Vodacom Ligue 1 - DCMP dompte Nord Sport, Mont Bleu réjoint Maniema Union en tête

La manche retour de la phase des groupes de la 23e édition du championnat national de football prend un virage décisif. Dans la zone de développement ouest, le DCMP, récent victorieux de Nord Sport, assure de plus en plus sa qualification pour le Play-Off. Le duel est cependant assez serré dans la zone de développement est où la formation de Mont Bleu de Bunia, la surprise générale, rejoint Maniema Union en tête du classement.

Le Daring Club Motema Pembe (DCMP) de Kinshasa a battu, le 23 janvier, au stade Tata-Raphaël de la Kethule de Ryhove, le FC Nord Sport de Matadi par trois buts à un, en match comptant pour la 13e journée de la zone de développement ouest de la 23e édition du championnat national de football. Serbi Alongo, alias « Robben », a ouvert la marque pour les Immaculés de Kinshasa conduits par le coach Otis Ngoma et son adjoint l'Ivoirien François Guei à la 15e mn. Mais Ndombe Lutete a rapidement égalisé pour Nord Sport à la 25e mn, profitant de l'euphorie et du flottement des joueurs du DCMP après leur premier but.

C'est en seconde période que le team vert et blanc de la capitale a confirmé son succès avec le deuxième but du même Serbi Alongo, à la 67e mn, et celui de l'un des hommes en forme d'Otis Ngoma, le milieu offensif Tshibambe Dago, à la 72e mn. L'on note que Dago Tshibambe s'est en fait rattrapé après le penalty raté à la 52e mn. DCMP conforte donc sa première place au classement partiel de la zone de développement ouest avec désormais vingt-huit points glanés.

Mont Bleu surprend dans la zone Est

Alors qu'on jouait à Kinshasa, il y a eu également un match au stade de la Concorde de la commune de Kadutu, à Bukavu, dans la province du Sud-Kivu, entre le club local de Muungano et la formation de Mont Bleu de Bunia, dans la province d'Ituri. C'était dans le cadre de la 9e journée de la zone de développement est. Score de la partie : un but partout.

Les joueurs venus du Bunia ont failli brûler la politesse aux locaux avec l'ouverture du score à la 32e mn de la partie par l'entremise de Mashozi Mbuliko. Mais dans un sursaut d'orgueil, Raoul Biamungu a remis les deux équipes à plat à la 67e mn. Ce résultat d'égalité permet à Mont Bleu de rejoindre l'équipe de Maniema Union de Kindu en tête de cette zone est, chacun des deux clubs compte dix-huit points en dix matchs joués.

L'on rappelle que Maniema Union est passé à côté d'une victoire face au CS Makiso au stade Lumumba de Kisangani, en match avancé de la 11e journée. Le score a été de deux buts partout. César Tuombe (18e mn) et Efoloko Nifelange (88e mn) ont marqué pour le CS Makiso, tandis que l'international César Manzoki (75e mn) et Bazombwa Kirongozi (77e mn) ont été les buteurs du club de Kindu.