Cote d'Ivoire: Filière riz - Une plateforme pour accroître les investissements privés

Ce cadre d'échanges a été officiellement lancé en présence de toutes les parties prenantes du secteur rizicole.

Le Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (Nepad) à travers son programme Grow Africa en collaboration avec l'Office national de développement de la riziculture (Ondr) a initié la première plateforme africaine pour le développement de l'Agri business autour de la filière riz. La cérémonie de lancement de cette plateforme a eu lieu, le mercredi 24 janvier, à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire sise au Plateau. Avec la participation de plusieurs partenaires techniques et financiers, du secteur privé et public.

Cadre d'échanges et de partenariat, cette plateforme a pour objectif de contribuer au développement de l'économie du riz dans toutes ses composantes à travers une meilleure gouvernance et l'accroissement des investissements privés. « Les activités de la plateforme inclusive permettront à la Côte d'Ivoire de disposer d'un cadre de référence inédit en Afrique pour toutes les interventions dans la filière riz. Aussi, la plateforme favorisera-t-elle l'accroissement des investissements privés par l'amélioration de la gouvernance de la filière et de la prise en compte des attentes de toutes les parties », fait savoir Yacouba Dembélé, directeur général de l'Ondr, représentant le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafowa Coulibaly.

Se réjouissant de cette initiative du Nepad, l'émissaire du ministre a souligné que cette plateforme qui vient compléter la structuration actuelle de la filière riz organisée autour des acteurs directs à travers l'organisation interprofessionnelle agricole de la filière riz (Oia-riz) permet de créer un cadre inclusif d'échanges avec toutes les parties prenantes à l'économie du riz, notamment le système bancaire, les partenaires techniques et financiers, les organisations nationales et internationales, le secteur privé en général. Par ailleurs, il a déploré le fait que malgré les efforts consentis par le gouvernement à travers l'Ondr, le secteur est confronté à certaines contraintes. Entre autres, le faible niveau de financement des activités de la filière, la mauvaise organisation des structures de la filière, l'absence d'un mécanisme de régulation de toutes les activités du secteur. D'où la nécessité de cette plateforme qui vise à lever ces contraintes et contribuer au développement de la filière riz.

Pour sa part, Ibrahim Gourouza-Magagi, directeur régional Afrique de l'Ouest-centrale Grow Africa Programme, a précisé que le programme qu'il représente vise à accroître les investissements privés dans l'agriculture. Son but est de permettre aux pays de réaliser le potentiel du secteur agricole pour la croissance économique et la création d'emplois. Il s'est dit satisfait du lancement des activités de cette plateforme inclusive qui vise à atteindre l'autosuffisance en riz. D'autant que la consommation de cette denrée alimentaire en Afrique de l'Ouest va augmenter de 80% pour atteindre 24 millions de tonnes à l'horizon 2025. En Côte d'Ivoire, l'autosuffisance en riz est une priorité du gouvernement qui a adopté le 10 janvier 2018, en Conseil des ministres, un décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence pour le développement de la filière riz, dénommée Aderiz, qui a pour mission de traduire en action la politique nationale rizicole. Cette agence devrait contribuer au renforcement des capacités de l'interprofession rizicole, à la réalisation des investissements en infrastructures rizicoles et à la mise en place d'un mécanisme pérenne de couverture des besoins nationaux en semences de riz certifiées et en variétés améliorées.