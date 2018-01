Congo-Brazzaville: Hôpital général Adolphe-Sicé - Le service de cancérologie pédiatrique réaménagé

La cérémonie de remise de l'insfrastructure a été placée sous le patronage d'Alexandre Honoré Paka, préfet du département, en présence du consul de la Palestine et du directeur général de Terascom, Ali Attie. Cette infrastructure est constituée de huit chambres d'hospitalisation dotées de lits électriques, des sanitaires qui serviront aussi à la pédiatrie classique. Les travaux réalisés en trois mois ont aussi permis de réfectionner le circuit d'alimentation en eau potable et d'évacuation des eaux souillées ainsi que la construction d'un puisard de trois mètres cubes.

D'après Jean Raoul Chocolat, directeur général de l'hôpital général Adolphe-Sicé, les problèmes du cancer en général et celui de l'enfant en particulier se situent à quatre niveaux. Il s'agit notamment de la sous-information de la population, le diagnostic fait généralement pendant que les lésions sont très avancées, le traitement malheureusement mis en œuvre avec beaucoup de retard et la recherche en la matière qui demeure le parent pauvre. «Nous nous rendons compte que beaucoup d'enfants ne sont jamais auscultés dans les cliniques et ne sauront jamais qu'ils sont atteints de tumeurs bénignes, donc du cancer», a déploré Jean Raoul Chocolat.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.