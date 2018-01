Cote d'Ivoire: C.N.H.U Hubert Koutoukou Maga de Cotonou - Banque Atlantique offre du matériel médical au service de cardiologie

C'est une annonce qui a réjoui antiquaires, galeristes et muséologues africains ! Le 28 novembre dernier,… Plus »

La cérémonie de remise s'est déroulée la 16 janvier à Cotonou, en présence de Mme Bintou BAYO, Directeur Général Adjoint de Banque Atlantique et Mme DEGAN Aurore, Directeur Général Adjoint du Centre National Hospitalier et Universitaire Hubert Koutoukou Maga.

Le matériel est composé d'électrocardiographes, d'enregistreurs ECG et tensionnel ainsi que de divers articles consommables. Cette action fait suite au partenariat établi le 29 décembre 2017 entre les responsables de la banque et ceux du centre hospitalier.

