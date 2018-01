Congo-Brazzaville: Humour - Valery Ndongo et Markus prestent ce week-end

L'Institut français du Congo (IFC) dédie cette semaine à l'humour. Du rire garanti avec le concours de stand up et le spectacle des humoristes camerounais qui se produiront respectivement les 26 et le 27 janvier.

L'IFC organise, pour la troisième année consécutive, la semaine du stand up qui réunit amateurs et professionnels. Cette année, l'évènement sera marqué par la présence des deux prodiges de l'humour camerounais, Markus et Valery Ndongo, qui animeront un atelier de coaching les 25 et 26 janvier. Le soir du 26 janvier aura lieu la finale du concours de stand up qui sera cloturée par le spectacle de Markus intitulé "Les gens font des choses... "

Valery Ndongo, surnommé le maître du rire, se produira en première partie, suivi des prestations des lauréats du concours de stand up 2017, à savoir Lymane, Ange Pémo et Yane. Cette semaine du stand up est une occasion pour les deux artistes camerounais de faire un clin d'œil à la légende de la comédie leur pays, Jean Miché KanKan, décédé en 1997 et considéré comme le Coluche de l'Afrique.

Signalons que la demi-finale du concours de stand up 2018 a eu lieu, le 23 janvier, à l'espace culturel Yaro.