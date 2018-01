Congo-Brazzaville: Pression sur le franc congolais - Pas d'affolement pour la BCC

D'emblée, la BCC se dit optimiste sur les perspectives meilleures de l'économie congolaise, avec la hausse attendue des cours des matières premières, particulièrement ceux du cuivre et du cobalt qui représentent plus de 90 % des exportations congolaises.

Face à cette nouvelle pression sur la monnaie nationale, des voix s'élèvent déjà pour remettre en question la prévision du taux d'inflation fin période de 28,5 %. Ce chiffre est repris dans la loi financière 2018 votée au parlement et promulguée par le président de la République. Il est clair que cette prévision devient purement et simplement obsolète.

Les chiffres de l'Institut national de la statistique (INS) indiquent que l'inflation de la semaine du 8 au 13 janvier était alimentée principalement par la hausse des prix de certains produits de grande consommation : laits et produits laitiers, poissons surgelés et fumés, viandes, huiles végétales importées, vêtements, appareils électroménagers et produits pharmaceutiques.

