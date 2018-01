Congo-Brazzaville: Médias - Des journalistes seront formés sur les normes du travail

Cette session de formation sera axée sur une approche participative et pratique qui nécessite la pleine intervention de tous les participants. Les journalistes seront donc invités à rédiger de petites histoires sur les droits au travail. « À l'aide des commentaires des formateurs et des pairs, chaque participant devra compléter, dans un délai d'un mois, son histoire sur les droits au travail. Les histoires seront affichées sur le site Internet du cours », précisent les organisateurs.

Plusieurs thèmes importants seront débattus, parmi lesquels « L'introduction à l'OIT et à son système de NIT, avec un accent particulier sur le potentiel que présentent les NIT et leur pertinence pour les médias » ; « Comment intégrer les NIT dans le journalisme, avec des études de cas concrets »; « Le partage d'expériences sur le reportage social et sur les questions liées au travail ».

Au cours des quatre journées de formation, les participants vont, en effet, être renforcés sur la recherche de fond sur les NIT et les sources pertinentes, afin de pouvoir sensibiliser l'opinion publique aux « droits internationalement reconnus » de la personne humaine et du travail.

Initiée par le Centre international de formation de l'Organisation internationale du travail (CIF-OIT), la formation vise essentiellement à doter les professionnels des médias de connaissances, compétences et outils nécessaires liés aux normes internationales du travail et aux travaux des organes de contrôle de l'OIT.

