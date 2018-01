Congo-Brazzaville: Education - Des kits scolaires pour l'école primaire de l'amitié Congo-Chine

Le don a été remis le 24 janvier à Brazzaville au ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Collinet Makosso, par l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Congo, Xia Huang.

L'aide apportée par le diplomate chinois est composée, entre autres, des ordinateurs de bureau, des imprimantes, des tableaux blancs ainsi que des kits scolaires pour élèves. Pour faciliter la pratique des activités sportives au sein de l'école de l'amitié Congo-Chine, l'ambassade de Chine l'a dotée également des ballons de football et basketball et des cordes à sauter. Mis en service en octobre 2009, cet établissement, situé dans le 9e arrondissement de Brazzaville, Djiri, est un don du gouvernement chinois. Il compte actuellement 2009 élèves dont 812 filles pour 30 enseignants parmi lesquels 16 bénévoles.

Ce don vient tant soit peu soulager certaines difficultés auxquelles l'administration faisait face surtout en cette période de crise financière et économique. « Le quartier qui l'abrite porte aujourd'hui le même nom de Congo-Chine. Grâce à cette école, tous les élèves de ce quartier sont scolarisés », a expliqué la directrice de la vague A, Reine Olga Solange Mougnaléa.

Remettant un échantillon du don au ministre, l'ambassadeur de Chine au Congo a salué l'excellence des relations entre les deux pays. Selon Xia Huang, l'éducation est l'une des composantes importantes de la coopération qui lie son pays au Congo depuis plus de cinquante ans. « J'ai tout fait pendant mon séjour au Congo pour que ce secteur soit retenu comme domaine prioritaire. Je pense que ce choix rejoint les grandes orientations de la politique chinoise en matière de coopération avec l'Afrique et je suis sûr que le gouvernement chinois et l'ambassade de Chine à Brazzaville feront toujours davantage pour que ce secteur soit mieux pris en compte dans notre coopération ultérieure », a-t-il laissé entendre, ajoutant que la construction de cette école dans cette partie de la ville a permis à ce quartier de Brazzaville de trouver plus de dynamisme et de vigueur.

Faire le bilan des dix ans d'existence de cette école en 2019

Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation a salué la collaboration et la coopération agissante et stratégique entre le Congo et la Chine, surtout dans le domaine de l'éducation. D'après Anatole Collinet Makosso, l'école de l'amitié Congo-Chine a facilité la scolarisation de tous les enfants de cette zone à l'époque très reculée, éloignée du savoir. Revenant sur les effectifs communiqués par les responsables de l'école, il a indiqué qu'il s'agissait d'une population scolaire importante allant même au-delà des normes applicables à l'école. « Pour une école primaire, cela doit être quelque chose d'important qui permet de recueillir autant d'élèves d'abord par la qualité des infrastructures. Vous pouvez donc imaginer l'importance de l'acte que vous avez posé en 2009 », a-t-il souligné, suggérant de faire le bilan des dix ans d'existence de cette structure scolaire depuis 2009 afin d'évaluer son impact dans le développement du système éducatif congolais. Après la réception du don, Anatole Collinet Makosso l'a transmis aux ayant-droits.

Lancement des activités du corps des volontaires et bénévoles chinois

Profitant de cette occasion, l'ambassadeur de Chine au Congo a lancé les activités du corps des volontaires et bénévoles chinois, composés surtout des jeunes travaillant dans des entreprises chinoises basées au Congo. D'après Xia Huang, il s'agit d'une action concertée de l'Etat et de tous les acteurs de la société chinoise. « Soyez rassurés que tous ces acteurs publics et privés travailleront dans le même sens, notamment le renforcement sans discontinuer des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays. Soyez également rassurés de notre disponibilité et de notre bonne volonté dans cette direction», a conclu le diplomate chinois.