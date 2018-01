Cote d'Ivoire: Affi N'Guessan - « Dès samedi, nous allons présenter les grandes orientations de notre action en 2018 »

« Le président du Front populaire ivoirien (Fpi), Pascal Affi N'Guessan a rendu une visite au président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, le 24 janvier 2018.

Pour dit-il lui présenter « ses vœux de nouvelle année 2018 ». Les deux personnalités ont au cours de cette rencontre fait le tour de l'actualité nationale. Ci-dessous, les propos du leader de l'opposition ivoirienne, Affi N'Guessan.

C'est une visite de courtoisie du Fpi au président Henri Konan Bédié pour présenter ses vœux de nouvelle année 2108, à un monument de la politique et de la nation ivoirienne qui, au-delà de nos spécificités politiques, représente pour chacun d'entre nous, une référence, un acteur avec lequel il faut compter.

Nous avons compté avec lui hier, et nous allons compter avec lui aujourd'hui et avec qui nous devons compter demain. Vu sa place, il était bon pour le Fpi de demander à Dieu de le garder parce que la Côte d'Ivoire a encore besoin de lui pour construire la paix et la prospérité de ce pays.

Élections locales

Pour une élection, on ne peut pas dire qu'on est totalement prêt, mais on doit y être. Nous allons nous battre pour que les conditions électorales garantissent participation du Fpi. Nous sommes dans le jeu politique et nous continuerons d'y être.

Avis sur les dispositions prises par la Cei

Il y a beaucoup de choses que nous avons à faire, à savoir la revendication d'une Cei équilibrée. Aujourd'hui, c'est un combat que nous avons commencé à mener. Nous demandons que la Révision de la liste électorale soit ouverte pour que le maximum d'Ivoiriens notamment les jeunes puissent s'inscrire sur les listes électorales.

Il faut que dans les Cei locales, les choses soient équilibrées. Dès samedi prochain, je vous invite à notre cérémonie de présentation de vœux. Nous allons présenter les grandes orientations que nous allons impulser à notre action en 2018 »