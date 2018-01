Congo-Brazzaville: CNSS - Le budget 2018 s'élève à plus de 70 milliards FCFA

Le Conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a arrêté en recettes et en dépenses à la somme de soixante-dix milliards six cent soixante-deux millions F CFA, le budget de l'année en cours.

Le budget adopté est en baisse en comparaison de celui de l'année dernière qui était de 72 489 117 000 F CFA, soit 2,59%. Les prestations sociales qui constituent les dépenses principales et prioritaires de l'organisme s'élèvent à 56,083 millions F CFA, explique le compte rendu du conseil lu par l'inspecteur général de la CNSS, Claude Isidore Miéré.

Le conseil a adopté cinq délibérations portant sur le procès-verbal de la session ordinaire budgétaire du 26 janvier 2017, le rapport d'activité du directeur général 2017, le plan d'actions et le budget 2018 de la caisse ainsi que la publication des résultats de la commission de recours gracieux.

L'ordre du jour a porté sur plusieurs points : l'examen et adoption du procès-verbal de la session budgétaire du conseil d'administration de l'année dernière, l'examen et adoption du rapport d'activités 2017, le compte rendu de la session de la commission de recours gracieux au titre de l'année 2017, l'examen et adoption du plan d'action 2018, examen et adoption du budget exercice 2018 et les divers.

Après examen et adoption de ces points, le conseil a adopté le procès-verbal après amendements. De l'examen du rapport d'activité 2017, le conseil explique l'exécution totale des activités dans le cadre de son plan d'action annuel.

Parmi celles-ci, figurent l'extension de la protection sociale à d'autres catégories socio-professionnelles, la consolidation du dispositif du recouvrement, la fiabilisation des fichiers et la prévention des risques professionnels. L'extension de la protection sociale a permis de détecter 4 829 nouveaux employeurs et 9708 salariés. Par contre, la fiabilisation des fichiers a permis d'assainir le fichier des pensionnés et des rentiers pour un gain annuel de 148 millions FCFA.

En effet, trois axes essentiels ont été dégagés après adoption du plan d'action 2018. Ils concernent le renforcement de la gouvernance, la consolidation des revenus de la caisse dont l'objectif est de garantir la pérennité du régime et la poursuite de la promotion de la santé et la sécurité au travail.

Les points inscrits en divers ont permis d'informer les administrateurs de la création de nouvelles caisses, la campagne de lutte contre le travail dissimulé et l'opération d'affiliation des chauffeurs de taxis.

Notons que ce conseil d'administration de la CNSS a été dirigé par Christian Barros. Il a expliqué dans son mot de clôture que ce budget est adopté au regard de la situation économique et financière du pays. Il a, par ailleurs, invité la CNSS à mobiliser son énergie en vue d'aller au-delà des efforts fournis l'année dernière. Les établissements publics ont été appelés à payer leurs cotisations sociales.