Congo-Kinshasa: Incidents du 21 - MONUSCO et CENCO d'accord sur le bilan de 6 morts

La polémique relève du déjà entendu en RDC. Après les heurts ayant emmaillé la journée du dimanche 21 janvier 2018 suite à la marche, interdite par les autorités, mais organisée tout de même par le Comité Laïc de Coordination, la guéguerre des chiffres se porte bien.

Un peu théâtrale ? Oui. Mais, seulement, une vie déjà fauchée est de trop, tance des observateurs le cœur lourd. Soit ! Hier, à sa conférence hebdomadaire, la Mission des Nations Unies au Congo-Kinshasa a révélé que selon les dernières informations en sa possession, le bilan de la journée du 21 fait état de 6 personnes mortes dont deux femmes rien qu'à Kinshasa. C'est là, in globo, l'état des lieux établi par la CENCO selon son communiqué du 22 janvier 2018. La Police Nationale Congolaise qui parle de deux morts, dont un à Kintambo et un autre à Lemba, des pilleurs à priori, jusqu'aux dernières nouvelles parvenues à la presse, estime être disposée à prendre des preuves de quiconque en disposera. Le conditionnel devrait, selon les voix officielles, rester donc de rigueur...

Convergence ?

Dans une déclaration remise à la presse dans les installations de la mission onusienne en RDC, le Secrétaire Général des Nations Unies, Antonio Guterres, et donc l'ONU par lui, a exprimé ses préoccupations par rapport à ce bilan salé d'une journée censée voir une marche pacifique des croyants. Par ailleurs, tout en demandant la tenue d'une enquête crédible sur ces incidents, afin que les coupables soient traduits en justice, appelle une fois de plus les acteurs politiques congolais à œuvrer pour la mise en œuvre de l'Accord de la Saint Sylvestre. A l'en croire, c'est là la seule voie viable vers la tenue des élections, le transfert pacifique du pouvoir et la consolidation de la stabilité en République Démocratique du Congo. C'est là une convergence, à peine camouflée, soutiennent des analystes, avec la seule demande du Comité Laïc de Coordination et tous les adhérents à leurs mots d'ordre.

Polémique sur l'Accord

Du côté du Pouvoir, pour autant, cette demande passe pour une exigence vidée à 80 pourcent, façon de présenter les choses. Car, selon les communicateurs de la Majorité, officiels et experts, l'Accord conclu sous les hospices des prélats catholiques au centre interdiocésain est mis en œuvre. La preuve ? L'existence d'un Conseil de suivi de l'Accord mené par M. Olenghankoy, estampillé numéro Un du Rassop, aile Kasa-Vubu, évidemment. Mais, aussi, la congestion avec l'Opposition au Gouvernement chapeautée par Bruno Tshibala, porte-parole de cette aile du Rassemblement. Les élections ? Elles sont prévues pour ce 23 décembre dans un calendrier en cours d'exécution. Pourtant, le CLC, la CENCO, le Rassop/Limete, l'UNC ne manquent pas de signaler que le volet décrispation politique et mesures de confiance battent de l'aile. Les cas Muyambo, Diongo, et même le cas récent de Diongo ou plus vieux, celui du chairman du TP Mazembe en seraient des saisissantes preuves. La reconfiguration des règles du jeu électoral à l'aube des élections par la loi électorale est, aussi, considérée comme un élément à charge.

Halte à l'escalade !

A la perche de la consœur Radio France Internationale -RFI-, l'un des ténors du CLC, en la personne de l'historien Isidore Ndaywel, loin de s'attendrir, a révélé, tout comme le dernier communiqué signé par ce comité, que le point de non retour était, désormais, atteint. Et, qu'ainsi, aussi longtemps que l'Accord de la Saint Sylvestre ne serait pas appliqué de manière intégrale afin d'aboutir à la concrétisation de l'alternance démocratique et pacifique en RDC, le pavé serait battu sans cesse. D'où, des observateurs, assez légitimement, craignent que la liste de ces morts dits martyrs de l'Accord ne soit rallongée. Déshonneur et absence de fierté, cette escalade sans fin, pour bien de congolais, doit être, à temps, jugulée. Ces morts à controverse fussent-ils un ou plus, sont des morts de la honte. Car, loin des polémiques, ce sont des familles qui pleurent les congolais et la dérive du Congo.

Une nouvelle audience pour réclamer des réparations à l'Allemagne pour le génocide des Herero et Nama s'ouvre aux Etats-Unis. Mais Berlin continue de s'opposer à toute idée de dédommagement.