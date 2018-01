Cote d'Ivoire: 29 ans après sa mort, Kocumbo et Toumodi rendent hommage à Roger Fulgence Kassy

Les populations de Kocumbo et de Toumodi ont rendu un vibrant hommage à l'ex-animateur-vedette de la Télévision ivoirienne, Roger Fulgence Kassy (RFK ) du vendredi 19 au dimanche 21 Janvier 2018. Le premier jour à Kocumbo, dans le village qui l'a vu naître, les artistes traditionnels et modernes ont rivalisé d'ardeur pour magnifier le nom de RFK.

Cette initiative est de l'Ong Showbiz Academy et Social qui, dans une synergie d'action avec la famille biologique de l'illustre disparu a organisé cette cérémonie d'Hommage. L 'objectif essentiel de cet événement est non seulement de se souvenir de ce talentueux animateur de la télé des années 80 mais surtout donner un message fort à la jeunesse : la perfection dans le travail. C'est pourquoi, la présidente de la structure organisatrice, Mme Clinancourt a fait des pieds et mains pour rendre cette cérémonie possible.

Elle a tout fait pour offrir un spectacle de qualité aux populations de Kocumbo et de Toumodi. Le deuxième acte de cette manifestation s'est déroulé à Toumodi en présence du député de ladite commune Arthur Aloco où l'on a assisté à plusieurs prestations dont l'imitation de Fulgence Kassy, la « Sapelogie », car Ful aimait bien s'habiller et des concours de danses "Variétoscope". Des témoignages des parents de Ful à savoir, sa grande sœur Opportune Béhibro, de son petit-frère Lambert, et de son neveu Fabrice Kouakou ont ému la foule et donné une idée des traits de caractère de Edmond Roger Fulgence Kassy. Les organisateurs ont fait la promesse que la prochaine édition sera plus riche tant en couleurs qu' en son.

Le 3ème jour, l'on a dédié une messe à la mémoire de RFK, et après quoi, il y a eu une procession vers le cimetière pour déposer des gerbes de fleurs sur la tombe de celui qui a marqué la jeunesse de son époque par la qualité de son travail. « Tant qu'il y aura des personnes de bonne volonté déterminées à ne pas laisser mourir une seconde fois Ful, Rfk vivra vivra, vivra. »