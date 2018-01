Cote d'Ivoire: Bouaké - Nicolas Djibo annonce un abattoir moderne pour améliorer les conditions d'abattage des animaux

C'est une annonce qui a réjoui antiquaires, galeristes et muséologues africains ! Le 28 novembre dernier,… Plus »

A annoncé le mardi, 23 janvier 2018 Nicolas Youssouf Djibo, maire de Bouaké à la cérémonie de dépôt et de réception de dossiers d'avis à manifestation d'intérêt pour la construction de l'abattoir. « La construction d'un nouvel abattoir est une nécessité, car, il aura une incidence positive sur la santé des consommateurs et la qualité de la viande fournie. Le nouvel abattoir sera construit cette année même sur une superficie de onze (11) hectares, en dehors de la commune sur l'axe Bouaké-Katiola, parce que nous voulons un abattoir moderne et modèle, répondant aux normes d'hygiène en vigueur. Car l'actuel abattoir construit il y a cinquante (50) ans est loin de respecter ce critère. Il avait été conçu pour l'abattage d'une soixantaine de bêtes par jour. Aujourd'hui ce quota est largement dépassé. Á ce jour, les abattages se font souvent à ciel ouvert dans des conditions d'hygiène et de sécurité sanitaire délétères», a dit le maire Nicolas Djibo.

