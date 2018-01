Gabon: MOUILA - Olam clarifie les zones d'ombre sur les salaires de ses employés

Au Gabon, depuis plus d'une semaine, l'université des sciences de la santé qui forme médecins et… Plus »

En effet le responsable des ressources humaines ne comprend pas que « des employés qui brillent par leur absentéisme, qui ne viennent pas au travail tous les jours, s'attendent à être rémunéré à 150 000 FCFA alors que nous connaissons le principe qui est travail égale salaire » S'il est évident que le problème posé est la mauvaise lecture du bulletin de salaire, les responsable de l'entreprise se doivent davantage de faire preuve de pédagogie envers ces populations qui, pour plusieurs, découvre un emploi pour la première fois et ne sont donc pas au fait de ces questions. Il faut tout de même rappeler que le total des employés du lot 1 et 2 de Mouila est de 1205, tous assurés, avec 75% de jeunes. Olam Palm Mouila est toujours selon ses responsables, en quête de main d'œuvre.

C'est au cours de la présentation du lot 2 Mandji que le responsable des ressources humaines a, ce 22 janvier face aux journalistes, voulu tordre le cou à toutes les allégations inexactes sur les salaires des employés d'Olam Palm, notamment ceux du lot1 et 2 de Mouila dont il a la responsabilité. En effet, Juldas Bouckinda a fait la démonstration que les salaires des employés qu'il gère au quotidien respectent bel et bien les procédures en République gabonaise notamment l'ordonnance qui porte sur le revenu minimum mensuel.

Copyright © 2018 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.