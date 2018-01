Angola: Le Chef de l'Etat regagne Luanda

Luanda — Le Président angolais, João Lourenço, est arrivé jeudi matin, à Luanda, après avoir participé en qualité d'invité mardi et mercredi à la 48ème édition du Forum Economique Mondial (FEM), qui se déroule jusque samedi à la station touristique de Davos, Confédération Helvétique de la Suisse.

A Davos, le Chef de l'Etat qui est intervenu au panel sur le développement de l'énergie dans le continent africain, intitulé « Accélérant l'accès à l'Energie en Afrique », s'est entretenu avec diverses personnalités, notamment le président brésilien, Michel Temer, le premier-ministre portugais, António Costa et le directeur-général du Fonds Monétaire International (FMI), Christine Lagarde.

C'était la première participation d'un Chef angolais au forum qui réunit près de 3.000 représentants d'une centaine des présidents du monde.

Ont accompagné le numéro un angolais, le ministre d'Etat au Développement Economique e Social, Nunes Júnior, et des Titulaires des Relations Extérieures, de l'Economie et Plan, de l'Energie et Eaux et des Ressources Minérales et Pétrole, Manuel Augusto, Pedro da Fonseca, Baptista Borges et Diamantino Azevedo, respectivement.