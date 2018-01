Congo-Brazzaville: Des experts discutent sur la mise en oeuvre du plan climat

Ouvrant les travaux, Roger Mpan, directeur général de l'environnement et point focal de la convention de baie a espéré que « Les experts feront des contributions qui permettront d'atteindre l'objectif visé par l'AFD, notamment répondre à la demande du pays en développement en terme de soutien à la mise en œuvre de leur CDN pour le volet adaptation et, permettre la monté en puissance des investissements d'adaptation au changement climatique des pays volontaires ».

L'objectif, a dit Lionel Cafferini, c'est d'atteindre 50% de financement en 2020, ce qui représenterait cinq milliards de financement à l'horizon 2020. Il s'agit aussi de rechercher plus largement des effets d'entraînement en mobilisant les secteurs privés autour des projets financiers, et la société civile sur les actions qui s'inscrivent dans le cadre de politique publique et non des projets isolés ou individuels.

