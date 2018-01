Afrique: CHAN 2018 - Un premier tour entre surprises et confirmations

Troisième du CHAN 2016, la Côte d'Ivoire a en effet fini dernière du groupe B, à Marrakech. Voilà qui ne va pas arranger la crise profonde qui couve au sein du football ivoirien, éliminé au premier tour de la CAN 2017 et non-qualifié pour le Mondial 2018.

Les éditions du Championnat d'Afrique des nations se suivent et ne se ressemblent décidément pas. Contrairement à la Coupe d'Afrique des nations, on retrouve rarement les mêmes équipes au deuxième tour du CHAN, d'une année sur l'autre.

Le premier tour du Championnat d'Afrique des nations (CHAN 2018) s'est achevé ce 24 janvier à Agadir. Les affiches des quarts de finale sont Maroc-Namibie et Zambie-Soudan (27 janvier) ainsi que Nigeria-Angola et Congo-Brazzaville-Libye (28 janvier). La Côte d'Ivoire, 3e en 2016, et la Guinée, 4e, ont pris la porte dès le premier tour, tout comme le Cameroun.

