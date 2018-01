Congo-Kinshasa: Coupure de l'Internet pendant trois jours - Nouveau gâchis financier pour le pays

Reconnu comme un pays incitatif, car immensément riche dans divers domaines de la vie courante de par sa position géostratégique et son boom démographique, le Congo Démocratique vient encore une fois de donner des soucis aux investisseurs potentiels qui se bousculaient depuis peu à son portillon.

Particulièrement au lendemain des improductives, inexplicables et répugnantes de coupure de l'internet pendant trois jours. A la suite d'une position prise en coulisses par les autorités politico-administratives pour sanctionner les marches pourtant pacifiques initiées par le Comité Laïc de Coordination pour réclamer l'application intégrale de l'Accord du 31 décembre 2016.

Violation délibérée de la Constitution

L'autorité politique ne s'est pas du tout souciée des pertes et difficiles à corriger aussi bien sur le plan économique, bancaire, financier, scientifique que politique et autres. On a fait d'ignorer que ces mesures de coupure de l'internet et des sms violé la constitution, notamment le droit reconnu aux Congolais l'information, d'être informés et d'exprimer leurs opinions. donné qu'à ce jour, l'internet constitue un service indispensable accéder à l'information. Car, selon l'article 9 de la Charte des droits de l'homme et des peuples : « toute personne a droit l'information, le droit de s'exprimer et de diffuser ses opinions ».

Très mauvais signal pour les Selon des experts en la matière et particulièrement dans le des télécommunications, les quatre entreprises de cellulaire ont enregistré des pertes énormes qui se calculent dizaines des millions des dollars Us. Chacune de ces quatre de téléphonie cellulaire a perdu au minimum la somme de 2 millions dollars Us par jour, soit au total un montant global de 8 millions jour soit au bas mot 24 millions des dollars pour les trois jours coupure. Le trésor public, entendez l'Etat congolais, a enregistré des pertes énormes de l'ordre de 40 millions des dollars.

Pour les messageries financières, le manque à gagner est plus fort par le recours à l'Internet, à tout moment, du commun des bénéficiant d'un compte bancaire. Bref, le pays a subi des énormes en termes des mouvements des fonds entre les tiers, sociétés de téléphonie cellulaire et les messageries financières.

Lesquelles sont demeurées paralysées pendant les trois jours coupure d'internet.

Cette coupure de l'internet a préjudicié le commun des mortels.

Nombreux de personnes ont raté leurs voyages, car ne pouvant ni leurs billets électroniques, ni leurs visas. Ceux qui utilisent distributeurs électroniques au niveau des banques et les financières, notamment les étudiants, les agents des commerciales privées, les agents et fonctionnaires de l'Etat savaient pas toucher leurs fonds nécessaires. Que des malades sont-ils pas morts faute des moyens pour payer les frais consultation et des soins appropriés ! Plusieurs secteurs l'économie ont souffert de ces coupures de l'internet, tels hôtels, les restaurants, les transports aériens, les grandes de commerce qui utilisent les cartes bancaires de crédit. En clair,

les recettes au niveau des taxes et autres impôts provenant des contribuables ont connu une baisse très sensible. Il est étonnant révoltant que le pouvoir en place n'ait pas tiré les néfastes enregistrées au mois de janvier 2015 et le 31 dernier. ?